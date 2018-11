© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Monterosi vuol rimettersi in carreggiata dopo il capitombolo nel derby, ma per farlo deve superare il Latte Dolce nella quattordicesima di andata. La compagine di Sassari, due lunghezze dietro ai biancorossi, è al momento la squadra più in forma del campionato con nove risultati utili consecutivi. Torna al centro della difesa Gian Matteo Gasperini. «La banda Mariotti è ancora viva, una sconfitta non può scalfire quanto di buono fatto. In settimana ci siamo allenati con tutta la cattiveria e determinazione giusta. Anche la società ed il presidente Capponi ci sono stati molto vicini».Battute Trastevere, Sff Atletico e Lanusei, pareggio con Albalonga ed Avellino. Tranne lo stop di Latina il Monterosi conferma di fare molto bene con le big del campionato: «Con le grandi squadre siamo riusciti a fare bene – prosegue capitan Gasperini – anche se in questo girone difficile pensare che ci sia una partita con meno difficoltà delle altre. Latte Dolce è una squadra forte, prendono pochissimi gol. Sappiamo che affrontiamo una delle migliori squadre del campionato e che dovremo dare tutto ma sono queste le sfide che ci esaltano». Tra le squadre che tifano Latte Dolce c'è il Trastevere che sarà impegnato in casa contro la Vis Artena e spera di allungare le distanze della squadra viterbese.Le gare in programma nel Girone G: Aprilia-Lanusei (Ignazio Crescenti di Trapani), Budoni-Anzio (Matteo Campagni di Firenze), Cassino-Latina (Simone Taricone di Perugia), Castiadas-Flaminia (Edoardo Papale di Torino), Lupa Roma - Albalonga (Marino Rinaldi di Messina), Monterosi-Latte Dolce (Simone Picchi di Lucca), Ostiamare-Avellino (Emanuele Bracaccini di Macerata), Torres-Ladispoli (Giovanni Agostoni di Milano), Trastevere-Città di Anagni (Stefano Campagnolo di Bassano del Grappa), Vis Artena-Sff Atletico (Giuseppe Romaniello di Napoli).