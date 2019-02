Archiviata la delusione Avellino, il Monterosi si è rituffato per preparare il difficile impegno casalingo con l’Sff Atletico, squadra a tratta spumeggiante e capace di ottenere qualsiasi tipo di risultato.

I biancorossi devono guardare avanti perchè nelle nove giornate finali di questo campionato può ancora succedere di tutto. Chi ci crede è Daniele Proia. L’autore del gol del momentaneo vantaggio al Partenio Lombardi è pronto subito a ripartire: “Segnare in quello stadio è stata una bella sensazione. Sarei stato più contento se fossimo riusciti ad uscire con qualche punto da Avellino. Non è un momento facile ma bisogna subito rialzare la testa per portare a casa i punti che ci servono. Sff Atletico offre sempre un bel calcio, sarà una partita molto dura domenica come lo è stata quella dell’andata dove abbiamo vinto di fronte ad una squadra che ci ha messo in difficoltà”.

Monterosi super in casa propria dove difficilmente lascia punti agli avversari mentre in trasferta concede qualcosina. La differenza di rendimento viene interpretata così dal centrocampista biancorosso: “In casa nostra riusciamo ad esprime un ottimo calcio e dimostrare il nostro valore. Il campo aiuta anche il nostro tipo di gioco. Se vogliamo fare qualcosa di più bisognare cambiare rotta. Nelle prossime quattro trasferte con Lanusei, latte Dolce, Cassino ed Aprilia ci diranno quale è il nostro valore anche fuori casa”.

Monterosi al quinto posto e staccato di undici lunghezze dalla vetta. Daniele Proia è un ragazzo di carattere che non vuole mai mollare la presa: “Obiettivo primario sono i play off, sono rimasti 27 punti con tanti scontri diretti. Perché non dovremmo crederci? Ovviamente adesso bisogna andare avanti partita per partita senza guardare la classifica”.

