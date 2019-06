Monterosi, preso anche Massimo

Il Monterosi Fc sistema la zona centrale del campo. Dopo i ritorni di Buono e Costantini alla corte di mister David D’Antoni approda Emiliano Massimo.

Calciatore romano classe 1989, Massimo vanta l’esperienza di sette campionati di serie C, tutti da protagonista con le maglie di Aversa Normanna, Avellino (col quale ha staccato anche otto presenze in B), Grosseto, Ischia Isolaverde e Racing Roma.

Nelle ultime due stagioni di serie D con Cavese e Taranto, dove è stato anche compagno di Roberti, il centrocampista ha collezionato 62 presenze condite da nove centri.

Dopo tanto girovagare per l’Italia, Emiliano Massimo torna vicino casa sposando il progetto del Monterosi Fc e del presidente Luciano Capponi: “Il mio obiettivo è quello di ricominciare alla grande con stimoli nuovi. Potevo restare a Taranto ma ho deciso di riavvicinarmi a casa dopo tanto viaggiare. Farlo in una piazza come Monterosi è senza dubbio un motivo di vanto perché il presidente Capponi ha un progetto ambizioso, parliamo di un club che ormai a livello nazionale è conosciuto da tutti. Sono stato attirato poi da quelle che sono state le parole del direttore Donninelli. La decisione di ripartire da mister D’Antoni ha sicuramente un peso. Ho già sentito Fabrizio Roberti che ho avuto come compagno a Taranto, mi ha parlato benissimo di tutto il contesto societario. Ruolo? Nasco play ma negli ultimi anni ho sempre fatto la mezzala viste le caratteristiche offensive. Ma sono a disposizione del mister dovunque decida di impiegarmi”.

Ultimo aggiornamento: 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA