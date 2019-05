Monterosi, Nohman: «Il nostro obiettivo sono i playoff»

Regna entusiasmo in casa Monterosi dopo che la squadra ha battuto col punteggio finale di 2-0 la Vis Artena: l'obiettivo è agganciare il quinto posto playoff. Chi è stato un grande protagonista del match è il bomber Daniele Nohman che al 18’ della ripresa ha sbloccato la gara grazie al bellissimo assist di Rasi e poi ha raddoppiato con una bella azione di prepotenza: “Era fondamentale portare a casa i tre punti per coltivare la speranza play off ed allo stesso tempo salutare dignitosamente il nostro pubblico nell’ultima gara casalinga della stagione. Gara combattuta, la Vis Artena ci ha messo in difficoltà ma ha speso tante energie. Nella ripresa il nostro gol ha portato la partita dalla nostra parte”. Per l’attaccante biancorosso migliorato anche il bottino della scorsa stagione con 21 centri realizzati. Ma sulla stagione piena di alti e bassi del suo Monterosi prova a darsi una spiegazione: “Il girone di ritorno è un altro tipo di campionato. Questa è una squadra giovane e costruita ex novo, ha sicuramente grandi margini di miglioramento ma in questi mesi ci è mancata quell’esperienza che serve in tornei difficili e competitivi come questo”. A novanta minuti dalla chiusura il Monterosi sarà di scena all’Anco Marzio con l’Ostiamare obbligata a vincere per centrare la salvezza diretta. Per i biancorossi è ancora rimasto un barlume di speranza nel caso in cui il Cassino non dovesse fare risultato pieno ad Aprilia. Il bomber Daniele Nohman ci crede: “Dobbiamo andare ad Ostia e vincere e sperare che il Cassino non vinca ad Aprilia. Vogliamo raggiungere il traguardo dei play off che è stato nostro praticamente per tutta la stagione. La speranza è l’ultima a morire, ci dobbiamo credere”. Per l’occasione la società lidense ha predisposto l’ingresso gratuito a tutto il pubblico. Di conseguenza anche i tifosi del Monterosi potranno assistere all’ultima gara di campionato senza alcun costo del biglietto.

