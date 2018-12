Monterosi, Nohman: «Il mio obiettivo è vincere il campionato»

\Daniele Nohman è fuori discussione uno dei giocatori chiave del gruppo del Monterosi targato Marco Mariotti. Il bomber, ha preso per mano la squadra e coi suoi gol l'ha portato fuori da un momento difficile. L'attaccante ha messo il timbro nel successo in casa della Vis Artena e si è ripetuto prima di Natale: fondamentale la sua doppietta nel 4-1 all’Ostiamare con un secondo tempo da fantascienza. "Siamo usciti da un periodo non facile almeno per quanto riguarda i risultati – ha dichiarato il bomber – Queste due vittorie ci hanno dato punti e morale. Nel secondo tempo ho visto uno dei migliori Monterosi della stagione, non dimentichiamoci però partite come quelle col Trastevere, Latte Dolce o Cassino. Nonostante qualche risultato non sia arrivato questa squadra ha mostrato sempre un ottimo livello di gioco. Abbiamo staccato la spina qualche giorno passando il Natale in famiglia, siamo pronti e carichi per la ripresa del campionato" Doppietta all’Ostiamare, raggiunta la doppia cifra (10 reti) in 17 gare giocate, Daniele Nohman è il miglior realizzatore dei biancorossi ma anche un riferimento per tutto il gruppo. Però più che alla gloria personale il numero nove del Monterosi vuole coronare un piccolo sogno: "I due gol li dedico alla mia ragazza ed a tutto il Monterosi. Quest’anno per la prima volta sono il più vecchio della squadra. Sto cercando di dare il massimo, se viene il gol per un attaccante è ancora meglio. Abbiamo 34 punti in classifica, sono contento per la squadra e per me stesso. Speriamo di farne qualcuno in più nel girone di ritorno. Vincere questo campionato sarebbe un sogno, a 34 anni sarebbe una gioia immensa”.Concorrenza aumentata con gli arrivi di Casimirri e Boldrini che per Nohman permettono al Monterosi di essere competitivo al pari delle altre big di questo girone: "I nuovi compagni si sono subito integrati nel gruppo. Casimirri è bravissimo lo conoscevo avendolo affrontato molte volte da avversario. Boldrini l’ho avuto come compagno alla Lupa Castelli qui ci intendiamo già a memoria. Adesso la squadra è forte, ha un assetto importante e non ci possiamo nascondere. Non ci dimentichiamo di Gabbianelli che in queste ultime due giornate ci ha permesso di fare un grande salto di qualità con le sue giocate".

Ultimo aggiornamento: 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA