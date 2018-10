© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sta per alzare il sipario sul Team Football Tuscia (nome provvisorio) nel viterbese. Il progetto ideato e in via di definizione è stato costruito dal presidente del Monterosi Luciano Capponi. Lo presenterà alla stampa, se non vi saranno intoppi, prima della fine dell’anno. Prevede il coinvolgimento di tutte le società di calcio del viterbese e in particolare dei giovani calciatori. E' anche prevista la realizzazione di un nuovo stadio di calcio tra i comuni di Nepi e Monterosi.«Sono in via di definizione alcuni dettagli – ha ammesso Capponi- ci stiamo lavorando da tempo con i miei collaboratori a questo progetto, che sarà un valore aggiunto per tutto il movimento calcistico della provincia. Saranno interessate tutte le società del territorio. Il progetto comprende anche la realizzazione di un nuovo impianto di calcio all’avanguardia. La data della presentazione non è stata ancora stabilita, ma credo che prima della fine del 2018 saremmo in grado di svelare tutti i dettagli».