Monterosi, mister Mariotti: «Ora sotto con l'Avellino»

Il Monterosi regola la pratica Città di Anagni in trasferta per 3-0 e si porta al secondo posto nel girone G a 19 punti, frutto di 6 vittorie, un pareggio e due sconfitte nel campionato di Serie D. Al termine del match, gara valida per la nona giornata del torneo, il tecnico biancorosso Marco Mariotti è contento della prestazione della sua squadra: «Abbiamo giocato al cospetto di una squadra priva di tanti giocatori, il Monterosi però ha fatto la gara che volevo. Una partita che si è messa subito in discesa dopo i due gol iniziali. Ora dobbiamo preparare al meglio la sfida all’Avellino, sono certo che i ragazzi si faranno trovare pronti all’appuntamento».

Ultimo aggiornamento: 17:35

