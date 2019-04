Monterosi, Mariotti: «Vogliamo i playoff»

Dodo due ko di fila, il Monterosi vede la luce con la doppietta di Nohman e ci sono ancora i margini ed una fiammella accesa per il quinto posto: restano due punti di distacco dal Cassino ma la formazione di Marco Mariotti non molla ed è determinata a raggiungere la post season. Così il tecnico dei biancorossi: "Quando si vince è sempre merito dei ragazzi perché hanno saputo reagire in maniera importante a due settimane difficili; quando si perde l’indice è ovviamente puntato sugli allenatori ma ormai noi della categoria ci abbiamo fatto il callo. Abbiamo 64 punti, venti in più dello scorso anno: siamo ancora in corsa per un obiettivo di prestigio - spiega l'allenatore, che poi prosegue - Potevamo fare di più? Assolutamente sì, vero, ma anche qualcosa di meno. Basta pensare a tutte le grandi squadre che abbiamo sotto, vedi Albalonga, Aprilia Racing, Latina, SFF Atletico. Domenica andremo ad Ostia per cercare di vincere e raggiungere l’obiettivo play off ed obbligare il Cassino a fare tre punti in quel di Aprilia visto, che siamo in vantaggio negli scontri diretti".

