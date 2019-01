Monterosi, Mariotti: «Sono deluso per questa sconfitta»

Il Monterosi ha perso in trasferta in casa del Budoni col punteggio finale di 3-1. Il tecnico biancorosso Marco Mariotti commenta così l'ultima prestazione: «Sono veramente deluso ed amareggiato per questa sconfitta. Non mi aspettavo una prestazione simile soprattutto dopo essere riusciti a sbloccare la gara dopo appena due minuti. In settimana avevo avuto delle avvisaglie, giovedì ho cercato di spronare la squadra che nella ripresa ha reagito ad un brutto primo tempo ma con molta confusione. Non riusciamo a fare il salto di qualità dopo un trittico di vittorie? Perché probabilmente ci manca ancora qualcosa a livello di maturità e carattere altrimenti le avremmo vinte tutte. Per fortuna il campionato ci presenta subito l’opportunità di riscattarci mercoledì contro la Lupa Roma. Noi non molleremo anche se i risultati di ieri fanno però capire ancora una volta che la favorita numero uno per la vittoria finale resta l’Avellino».

Ultimo aggiornamento: 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA