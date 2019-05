Monterosi, Mariotti saluta

Il Monterosi ha concluso il proprio campionato di Serie D al sesto posto, terminando la regular season con il il blitz per 2-0 in casa dell'Ostia Mare. Una stagione comunque positiva. L'obiettivo play off purtroppo è sfumato all'ultimo, a causa della vittoria del Cassino ad Aprilia. Nella giornata di ieri è arrivata anche la deicisione di mister Mariotti di lasciare la panchina. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Monterosi Fc comunica la separazione consensuale col tecnico della prima squadra Marco Mariotti. Lo Ringraziamo per l’opera svolta in questa bella e lunga stagione e gli facciamo i sinceri auguri per la sua futura carriera".

Ultimo aggiornamento: 20:08

