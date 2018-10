Monterosi, Mariotti: «Preoccupato per la condizione della mia squadra»

Il Monterosi ha vinto in rimonta in casa contro il Ladispoli e il mister Marco Mariotti non è per nulla soddisfatto: «Sono profondamente deluso dai miei calciatori. Se c’era una squadra che doveva vincere era il Ladispoli e non certo il Monterosi. A me piace vedere una squadra che lotta, capace di soffrire. Nelle mie 400 panchine in serie D ho visto quasi sempre questo. Oggi no, sono mancati gli attributi. La classifica? Non conta. Vero che abbiamo 12 punti ma ci sono oltre trenta partite davanti. Sono invece preoccupato dalla mancanza di personalità di questa squadra».

Ultimo aggiornamento: 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA