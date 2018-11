Monterosi, Mariotti: «La sconfitta contro il Latte Dolce è ingiusta»

Nella quattordicesima giornata del campionato di Serie D, girone G, il Monterosi perde in casa contro il Sassari Calcio Latte Dolce per 2-3 dopo il ko subito la scorsa settimana ad opera della Flaminia (2-0). L'allenatore biancorosso Marco Mariotti commenta l'ultimo match disputato dai suoi: «Bisogna prima di tutto a mio avviso fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno giocato una delle più belle partite della stagione e non meritavano assolutamente la sconfitta.Il presidente ha fatto una disamina giusta. Ho notato che da quando siamo lassù gli arbitri hanno un atteggiamento non certo propositivo. Un fallo a palla lontana che tutti hanno visto ha portato al gol. Un fatto talmente eclatante che meritava la mie proteste. Tutto questo non tralascia la troppa frenesia di vincere a tutti i costi le partite. Ci saremmo presi il pareggio, avremmo un punto in più e guardato la classifica in maniera diversa. Inesperienza che probabilmente è portata dalla giovane età della squadra».

Ultimo aggiornamento: 17:25

