Monterosi, Mariotti: «È una vittoria del presidente»

Un trionfo che ha un valore molto ben più ampi dei tre punti per il Monterosi. La compagine biancorossa ha chiuso l'astinenza di un periodo negativo caratterizzato da cinque gare senza vittoria ritrovando quella verve che sembrava persa. Una vittoria che sa di liberazione anche per il tecnico Marco Mariotti che ci tiene in particolar modo a ringraziare la squadra ma soprattutto il presidente Luciano: «C’è molto di Capponi in questa vittoria – afferma il tecnico biancorosso – In un momento difficile ha fatto quello che doveva fare un presidente: dare fiducia al tecnico ed anche alla squadra quando giovedì, dopo la sconfitta con l’Aprilia, ha parlato sia con me che coi ragazzi nello spogliatoio. Un legame unico che si è manifestato al momento della seconda rete quando tutti sono venuti in panchina ad abbracciarmi».

Ultimo aggiornamento: 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA