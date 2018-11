Monterosi, Mariotti: «Devo fare i conti con qualche defezione»

Dopo il pareggio a reti bianche in casa contro l'Avellino, il Monterosi (20 punti) nel prossimo turno sfida in trasferta la compagine Sff Atletico. Al Paglialunga di Fregene non sarà della partita il giovane attaccante classe '99 Davide Sabatini indisponibile già dalla rifinitura. La compagine Sff Atletico insegue a tre lunghezze in classifica i biancorossi che tra le mura amiche hanno battuto grandi squadre come l'Avellino e Cassino. Il Monterosi è reduce da cinque risultati utili consecutivi e arriva alla sfida con qualche defezione che complica il lavoro del tecnico Mariotti che commenta l'imminente partita: «L’avversario di domani lo considero una delle squadre più forti per qualità di giocatori in rosa ma soprattutto per l’identità consegnatagli da un allenatore come Raffaele Scudieri che ringrazio per l’attestato di stima. L’Sff Atletico possiede calciatori come Sevieri, Nanni e Tortolano di categoria superiore, a mio avviso gioca il più bel calcio del girone. Il mio Monterosi arriva a questa sfida un po’ incerottato. Non ci sarà Abreu come Sabatini mentre Falasca proseguirà la sua fase di recupero giocando con la juniores. Vediamo se cercare qualche alternativa di gioco da opporre all’avversario».

