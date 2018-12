Monterosi, Mariotti: «Combatteremo fino alla fine»

Il Monterosi ha chiuso il 2018 al quarto posto. Ecco l'analisi di Marco Mariotti con l'avvicinarsi della fine dell'anno: «Un augurio particolare vorrei rivolgerlo a tutti gli allenatori d’Italia di tutte le categorie perché è l’unico mestiere in Italia dove vieni messo in discussione tutti i giorni, giudicati da tutti. Per me personalmente finisce un 2018 fantastico perché di 38 gare disputate le due squadre che ho allenato ne hanno vinte 22, più del cinquanta per cento. Riprenderemo oggi 27 dicembre nella speranza che il 2019 sia ricco di soddisfazioni. Vorrei regalare a tutto il Monterosi il sogno di combattere fino alla fine per questo campionato, poi se qualcuno sarà più forte batteremo le mani».

