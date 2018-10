Monterosi, Mariotti: «Abbiamo vinto la gara per meriti nostri, non per demeriti altrui».

Dopo la vittoria interna di domenica contro la Torres, il tecnico del Monterosi Marco Mariotti ha lasciato spazio per alcune sue dichiarazioni, sottolineando la grande prova della sua squadra: «Il calcio è uno sport dove se perdi è perché sei scarso te, se vinci è perché gli altri sono scarsi, ma le squadre che hanno una storia come la Torres non sono mai scarse. Oggi era forte il Monterosi e l’abbiamo resa facile perché abbiamo fatto una prima mezz’ora di grande livello. Oggi abbiamo vinto grazie alla lezione di mercoledì scorso, dove avevamo perso tutti un po’ di umiltà, compreso io. Oggi inizia la stagione vera, siamo Secondi ad un punto ma in realtà conta arrivarci ad un mese dalla fine, oggi non vale nulla».

Ultimo aggiornamento: 17:31

