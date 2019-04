Monterosi, la delusione di Mariotti

Al tecnico del Monterosi, Marco Mariotti, non è andata giù la sconfitta nell'ultima giornata di campionato contro l'Aprilia. «Non commento partite come quella di ieri ad Aprilia perché essendo l’allenatore - spiega Mariotti -sono il primo responsabile di questo rendimento finale. Mi va di stare in silenzio, cercherò di capire gli errori che ho commesso e poi farò le valutazioni finali al termine della stagione. Il problema non sono gli altri ma siamo noi e la mancanza di continuità».

