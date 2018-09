© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Monterosi i giocatori sono saliti sul palcoscenico. L'idea è stata del vulcanico quanto imprevedibile presidente Luciano Capponi, che di mestiere fa il regista. Ha presentato ai suoi ragazzi, che domani giocano contro il Budoni, in casa ( calcio d'inizio ore14.30) la sua ultima creatura dal titolo: "El fumo blanco".Si tratta di una commedia scritta e diretta dal numero uno del calcio monterosino, con la partecipazione dell'allenatore della scuola calcio Chiara Catalini, che ha interpretato in maniera sublime la parte dell'assistente del Cardinale Armando Ricciolini in arte Giulio Brando.In platea, invitati, il presidente del Trastevere Pier Luigi Betturri e il suo vice cavalier Bruno D'Alessio.Grandi risate, un lungo caloro applauso ha salutato gli attori e gli altri interpreti, Daniele Aldrovanti, Stefano D'Angelo, Fausto Saponara e Davide Pelegatta.Al termine tutti sul palco per la foto finale.«Il calcio e il teatro hanno una cosa in comune: la squadra - ha fatto notare Capponi - in questo caso credo sia stato un esperimento positivo per innalzare la cultura nel mondo del calcio. Visti i risultati e il divertimento generale ritengo che sia una cosa da replicare. Prosegue il mio esperimento, di investire anche nella cultura come già è avvenuto con le famiglie e i bambini della scuola calcio».