Monterosi: Frasca, lo stakanovista della squadra

Il Monterosi ha iniziato a lavorare nel nuovo anno. L'intera squadra si è ritrovata con l'obiettivo di farsi trovare pronta per il giorno dell'Epifania e sfidare nel migliore dei modi il Trastevere al Martoni alle 14.30. Per quanto concerne le statistiche si nota che il più impiegato in assoluto dal tecnico Marco Mariotti è il portierone Valerio Frasca, uno della rosa ad aver giocato tutte le 19 gare dal primo al novantesimo.Dietro di lui c’è il difensore Daniele Messina che ha saltato solo l’ultima gara contro l’Ostiamare (è stato sostituito in una sola occasione). Sul terzo gradino del podio un under ma per il Monterosi si tratta ormai di un veterano: parliamo di Alessio Rasi, classe 99. Anche per lui l’unica assenza è stata quella del 23 dicembre.A ridosso del podio ma solo per una manciata di minuti il fantasista Gianmarco Gabbianelli con 1506’, unico però insieme a Frasca ad aver collezionato 19 presenze su 19.Quinta posizione per il capitano Gianmatteo Gasperini rallentano da un paio di turni di squalifica come il bomber Daniele Nohman (il numero nove biancorosso ne ha saltate tre causa giudice sportivo). Sesto posto di Nohman in condivisione con la grande sorpresa di questa stagione: quel Valerio Mastrantonio, classe ’99, il quale dopo le prime giornate è diventato una pedina inamovibile dello scacchiere di mister Mariotti con 1401’ e ben 18 presenze all’attivo.Seguono via via tutti gli altri con la top 11 completata dagli altri componenti del centrocampo (Pisanu, Gerevini e Proia) insieme al giovane Andrea Francescangeli, terzo tra i giovani più impiegati dal tecnico del Monterosi.

Ultimo aggiornamento: 19:14

