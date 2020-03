Monterosi, Francucci racconta: «Compleanno strano in quarantena»

Compleanno strano per Fabio Francucci, mediano del Monterosi, che ieri ha compito 19 anni. «È stato un compleanno particolare - ha spiegato a Gazzettaregionale - diverso dagli altri. Ho fatto quello che tutti i ragazzi stanno facendo in questi giorni. Mi sono allenato, ho seguito le lezioni online, studiato e giocato un po’ alla playstation. Sono stato in casa con i miei genitori, ma avrei voluto trascorrere la giornata anche con mia sorella, mio cognato e la mia nipotina, però la lontananza non ce l’ha permesso».

Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA