Monterosi, esame Latina: vincere per dare continuità

C'è tanta curiosità nel sapere se il Monterosi riuscirà a dare continuità al successo per 3-0 ottenuto contro il Torres domenica scorsa. Tra due giorni per i biancorossi ci sarà una trasferta difficile, il “Francioni” è un ambiente difficile ma soprattutto il Latina è un avversario ostico. In questo inizio di stagione, esclusa la frenata contro la Lupa Roma, i ragazzi di Mariotti hanno messo in mostra una buona organizzazione di gioco e si può dire che l'avvio è stato tutto sommato positivo. I punti che si ottengono all'inizio del campionato sono fondamentali ed il Monterosi ne ha raccimolati ben 9, solo il Calcio Avellino ha fatto di meglio con uno in più. I monterosolini sono sicuramente un gruppo tosto che si candida di diritto ad essere uno dei più forti di quest'anno.

Ultimo aggiornamento: 18:10

