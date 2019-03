Ultimo aggiornamento: 19:01

Serie D girone G, contro il Lanusei in trasferta, per il Monterosi inizia un mese fondamentale, I biancorossi di Marco Mariotti poi dovranno fare i conti nel derby in casa con la Flaminia Civita Castellana, Latte Dolce ed Cassino. Quattro gare dopo le quali probabilmente si conoscerà il destino dei biancorossi in questa stagione.« Non è una gara come altre – dice il tecnico Mariotti – è difficile, ma sono fiducioso. Abbiamo le carte in regola per fermare la capolista, anche perchè stiamo attraversando un buon momento. Il nostro obiettivo è quello di entrare nella zona play-off».Non arrivano buone notizie dall’infermeria perché oltre al lungodegente Valerio Frasca non si è allenato nemmeno l’altro portiere Luis De Maio per un’infiammazione al tendine della gamba.Ai box anche il bomber Daniele Nohman, ancora fermo dopo il problema muscolare accusato nel match con l’Atletico. Per il suo recupero sarà una corsa contro il tempo. Lavoro differenziato per Michele Boldrini anche lui non al meglio della condizione. Insomma non mancano i grattacapi per il tecnico Marco Mariotti.