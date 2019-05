© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Monterosi ha comunicato la separazione consensuale col tecnico della prima squadra Marco Mariotti. La società viterbese con poco meno di mezza riga lo ha ringraziato per l’opera svolta: «Per la bella e lunga stagione» e gli ha augurato «i sinceri auguri per la sua futura carriera». Fine. La mancata partecipazione ai play-off, per la seconda volta consecutiva forse non è stata digerita dal presidente Luciano Capponi, che aveva puntato ad inizio stagione su quel traguardo.Invece che passare le domeniche di fine maggio e inizio giugno al Martoni, il vulcanico e simpatico numero uno dovrà palleggiare e provare le punizioni (è un grande esperto) sul campo di casa o giocare a tennis altra sua passione, in attesa che la tv trasmetta i campionati europei di calcio femminile di cui è un grande appassionato. Mariotti ripartità quasi sicuramente da Albano con alcuni pezzi proprio del Monterosi. Sulla panchina biancorossa a quanto sembra invece è in arrivo David D'Antoni, un ex che attualmente tecnico della Primavera del Frosinone. Ha già guidato la squadra biancorossa nella stagione della promozione in serie D.