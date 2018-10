Tre punti sudati e meritati per il Monterosi che ha vinto contro l'Anzio per 1-0. Quest'ultima ha rischiato anche di pareggiare. Prima occasione al 3’. Il Monterosi trova subito un calcio di rigore per un atterramento in area di Sabatini. Rizzaro devia in angolo il tiro angolato di Nohman. La delusione dura solo cinque minuti perché il Monterosi al minuto otto trova il vantaggio: percussione di Mastrantonio e palla che finisce sui piedi di Gerevini. Rizzaro respinge ma non può nulla sulla ribattuta: 1-0 e Monterosi in vantaggio. Al 27’ Anzio si fa vedere nell’area avversaria: cross al bacio di Florio ma Prandelli non trova equilibrio e mira giusta.

