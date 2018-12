© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monterosi e Artena ok, harakiri della Flaminia Civita Castellana. Sconfitta esterna, invece, della Lupa Roma. Ecco l'esito degli anticipi del girone G di serie D giocati oggi pomeriggio.Il Monterosi ha calato il poker al Martoni battendo per 4 a 1 l’Ostia Mare. I gol sono di Mastantonio, Boldrini e di Nohman, a segno con una doppietta. Una vittoria che consente alla squadra viterbese di tornare a scalare la classifica. Scivolone imprevisto della Flaminia Civita Castellana che ha perso in casa contro il Budoni per 2-1 giocando una delle più brutte gare della stagione. I due gol dei sardi sono stati due regali della difesa rossoblù che si è vestita da Babbo Natale. Un punto in tre gare hanno fatto scattare il campanello d’allarme in casa civitonica.Ottimo invece il colpo esterno della Vis Artena, che ha rifilato quattro reti (Crescenzo, Palombi, Tozzi e Cusicanna) al Castiadas e chiuso il girone a metà classifica. La Lupa Roma ha invece perso 1-0 in Sardegna contro il Lanusei (salita momentaneamente al comando della classifica in attesa del match di domani a Sassari del Trastevere) ma è uscita a testa alta dal confronto, che comunque lascia i castellani in balia di una classifica deficitaria, tra retrocessione diretta e i play-out.