Monterosi, arriva il difensore Piroli

Confermata la nostra indiscrezione circa l'arrivo al Monterosi di Danilo Piroli. Il difensore classe '89, con diverse esperienze in Serie C alle spalle, è stato presentato ufficialmente dal club, esprimendo ai microfoni societari le sue prime sensazioni all'arrivo. Segue il contenuto del comunicato ufficiale emanato dalla società. "Il Monterosi Fc ha il piacere di dare il benvenuto al calciatore Danilo Piroli. Il calciatore santamarinellese classe 1989 è un nuovo giocatore a disposizione di mister David D’Antoni per la prossima stagione. Campionati di serie C con Benevento, Vibonese e Pomezia ed una presenza in serie B con la Nocerina poi cinque stagioni all’Ostiamare del quale ne è stato anche il capitano. Il ritorno in serie C con l’Arzachena prima dell’ultima annata nelle fila del Prato. Con oltre 320 presenze tra professionisti e dilettanti Danilo Piroli è pronto a vestire la casacca del Monterosi: “Contento ed onorato di essere qui. Sono felice perché so che arrivo in una società ambiziosa e ben organizzata, uno dei club più importanti di tutta la D. Ho voglia di fare una stagione importante, motivato e carico per iniziare. Ritroverò con piacere Andrea Costantini che mi ha aiutato molto nella mia crescita prima a Pomezia e poi ad Ostia. E’ più di un compagno di squadra, sono felice di ritrovarlo. Ho giocato – conclude Piroli – anche con Fabrizio Roberti col quale abbiamo fatto un bel campionato con l’Ostiamare. E’ un attaccante importante per la categoria”.

Ultimo aggiornamento: 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA