© RIPRODUZIONE RISERVATA

Turno in ascensore per Monterosi e Flaminia Civita Castellana che rappresentano la Tuscia in serie D. L’undicesima giornata è stata positiva per il Monterosi, che ha vinto per 2-0 contro l’Atletico in trasferta e conquistato la seconda posizione e negativa per la Flaminia Civita Castellana che ha perso in casa contro il Cassino per 2-0 e pertanto non ha fatto passi in avanti.«Debbo fare i complimenti ai ragazzi – ha detto Marco Mariotti - per come hanno interpretato la partita. Abbiamo concesso qualcosa nel primo tempo, ma nella ripresa siamo usciti fuori non sbagliando praticamente nulla contro un avversario che esprime un buon calcio. Non subiamo gol da cinque partite e anche questo è importante». Mercoledi a Monterosi arriva il Lanusei. Il palio c'è quanto meno il secondo posto.Il tecnico della Flaminia Marco Schenardi a fine gara si è detto rammaricato per la sconfitta: «Abbiamo perso la gara nel nostro miglior momento. Per quello che si è visto in campo, ci sarebbe andato stretto persino il pareggio. Commettiamo però troppi errori, regalando palloni importanti agli avversari. Come se non bastasse, facciamo fatica a trovare la via del goal. Ciononostante, non posso recriminare molto ai miei uomini, anche alla luce delle numerose defezioni nel reparto difensivo, senza nulla togliere a chi in questo momento scende in campo».In effetti c'è qualche giocatore che gioca a corrente alternata. Mercoledi la Flaminia sarà impegnata a Sassari contro il Latte Dolce.