Fiorentina, Montella: «La vittoria in coppa ci carica»

​«Le vittorie aiutano sempre e quella di martedì in Coppa Italia è stata per noi fondamentale, la squadra ha risposto bene, dando segnali importanti in vista di un'altra partita domenica con il Torino che sarà una battaglia». Così Vincenzo Montella, anticipando ad oggi per motivi organizzativi la conferenza stampa di presentazione del prossimo turno di campionato che vedrà la Fiorentina impegnata in casa dei granata. «A loro mancherà Belotti e non nascondo che mi faccia piacere - ha sorriso il tecnico viola - mentre per quanto ci riguarda Chiesa è recuperato fisicamente e mentalmente, ha voglia di esserci ed io ho voglia di farlo giocare e anche che ci faccia vincere...».





