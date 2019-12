Montella e il futuro: «Se ci sarò dopo la sosta? Non lo so». Pradè: «Momento buio, valutiamo situazione»

«Dal punto di vista numerico la sconfitta non ci sta, la Fiorentina ci ha provato fino alla fine. C'era differenza ma siamo rimasti aggrappati al match fino al 3-1, e con un pò di fortuna potevamo anche raddrizzarla. Mi dispiace moltissimo» Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, a Sky Sport. «Sarò qui dopo la sosta? Non lo so, se fin qui la società mi ha tenuto è perché pensa che si stia lavorando in un certo modo. La classifica non è in linea, certo, ma dico anche che è successo di tutti» ha aggiunto il tecnico.



«Ok i numeri, ma bisogna pure vedere le situazioni che capitano. Credo si possa fare di più, ma al netto dei calciatori siamo competitivi. Io ho voglia di lavorare e di invertire il trend. Abbiamo perso giocatori importanti là davanti, qualcuno è calato e ci sono poche alternative. Mi interessa però che la squadra sia convinta». «Manca un goleador? A fine mercato l'avevo detto. Quando si terminano le squadre bisogna vedere quanti gol hanno fatto i singoli calciatori nella storia per farsi un'idea di dove possa arrivare», ha concluso Montella.



«Questo momento è durissimo - ha invece detto il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè in zona mista -. Ci scusiamo con i nostri tifosi. Ora dobbiamo analizzare, riflettere. Domani mattina ci incontreremo, sentiremo il presidente. Con Montella non ho ancora parlato, ho parlato con Commisso e mi ha detto che voleva un attimo riflettere: lui è una persona molto coerente, non ha mai mandato via nessuno ma capisce che siamo in un momento di difficoltà, con calciatori che non sono abituati a stare in queste situazioni». Sull'eventuale sostituto di Montella «è inutile adesso fare nomi - ha detto il ds -. Stanotte non dormiremo, dobbiamo prendere la decisione migliore per Firenze». Ai tifosi «avevo chiesto pazienza, però la pazienza ha un limite. Quello che dico a loro è che noi siamo qui per fare bene e costruire una Fiorentina competitiva: se ci sarà qualcosa sul mercato lo faremo».

Ultimo aggiornamento: 00:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA