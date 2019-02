La Polisportiva De Rossi sta disputando un grande campionato nel girone C di Promozione. La compagine allenata da De Rossi ha conquistato fino a questo punto la bellezza di 34 punti, rimanendo dunque nelle zone d'alta classifica. Il tecnico ha così commentato questo momento: "Sto allenando dei ragazzi fantastici, molto seri, ci mettono l'anima sia in allenamento che in partita. Domenica abbiamo vinto 2-1 e abbiamo conquistato tre punti molto pesanti: nessuno si sarebbe aspettato di vedere la Polisportiva lottare a questi livelli, invece stiamo sorprendendo tutti gli addetti ai lavori. Ora ci aspetta il Rustica in una gara che può proiettarci ancora più in alto".

