Il Campus Eur perde uno dei suoi pezzi pregiati. L'esterno d'attacco Matteo Monteforte, infatti, ha deciso di comune accordo con la società del presidente Daniele Aprile di interrompere il rapporto dopo una stagione di militanza con la maglia bianconera. «Ho trascorso un anno positivo che è iniziato a carburare da dicembre quando la squadra è stata assemblata. Senza qualche infortunio di troppo saremmo potuti arrivare più in alto, ma sono comunque soddisfatto perché abbiamo centrato l’obiettivo della salvezza in anticipo, come avevamo pattuito con il club. Tra me e la società i rapporti rimangono ottimi. Ci siamo confrontati negli ultimi giorni e dall’ultimo colloquio sono emerse visioni differenti. Per questo motivo ho decise di valutare altre opzioni per la prossima stagione», ha commentato l’attaccante classe 1993 che è riuscito realizzare nel corso della stagione 11 reti.Per il futuro Monteforte sta cercando una realtà solida: «Al momento non c’è nulla di concreto, c’è stata solamente qualche chiacchierata con club di Eccellenza e Serie D, il che fa sempre piacere perché significa che qualcosa di buono ho fatto. Dopo tre salti di categoria negli ultimi anni sono alla ricerca di un progetto serio e vincente», ha affermato l'attaccante romano che sa bene cosa vuol dire vincere. Il curriculum di Monteforte infatti parla chiaro: negli ultimi cinque anni sono arrivate tre vittorie di campionati con tre maglie differenti, Albalonga, Aprilia, e Vis Artena, e una Coppa Italia sempre con l’Albalonga.