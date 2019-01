Monteforte e Bussi rialzano il Campus Eur. 12 punti nelle ultime 5 partite

Dopo un periodo poco fortunato del Campus Eur, culminato nella sconfitta pesante contro il Real Monterotondo Scalo, qualche malumore si faceva sentire in casa Bianconera. Gli uomini di Daniele Scarfini non riusciva a trovare continuità all’interno di un girone che rispetto all’anno scorso si è dimostrato sin da subito tostissimo. Un deciso cambio di rotta si è avuto con il mercato di riparazione, nel quale il direttore sportivo Caterini ha rimodellato la rosa, soprattutto nel reparto avanzato dove è partito Regis (sponda Unipomezia) ma nel quale sono arrivati giocatori del calibro di Monteforte e Bussi. In particolare, l'ex Pomezia è definitivamente riesploso trascinando in prima persona il Campus nel corso delle ultime apparizioni. L’attaccante sembra essere ora il valore aggiunto dei bianconeri, basti pensare alle ultime prestazioni sfoderate, 5 gol in 5 partite che hanno è portato ai suoi 12 punti. Per ultima la bella doppietta rifilata al Montalto, in una gara dove si è visto uyn gran bel Campus Eur. Chissà se l'attaccante si ripeterà ancora... Certo è che sarà una bellissima partita almeno ipoteticamente, con il Campus Eur che proverà a mettere sotto scacco un'altra big del girone A per riaprire ulteriormente il campionato.

Ultimo aggiornamento: 17:40

