Montecompatri, Zanotti: «Serve un cambio di rotta»

L’Atletico Montecompatri, dopo la sconfitta 2-0 contro il Don Dino Puglisi prepara i prossimi impegni in campionato. Ad analizzare la partita è il difensore Zanotti: «La partita è stata abbastanza equilibrata nel primo tempo, ma purtroppo a causa di una disattenzione siamo andati in svantaggio a una decina di minuti dall’intervallo – racconta il centrale – Poi prima del riposo ci è stato concesso un calcio di rigore, ma il nostro Alessio Tulletti ha fatto un gesto di grande sportività e ha confessato all’arbitro di non aver subito il fallo così il direttore di gara è tornato sui suoi passi. Nella ripresa abbiamo iniziato con la stessa carica del primo tempo, ma a venti minuti dalla fine è arrivato il gol del 2-0 che di fatto ha chiuso i conti. Eravamo partiti con ben altre ambizioni, avremmo voluto essere protagonisti nelle primissime posizioni. Evidentemente qualcosa non è andato, ma la classifica è corta e possiamo ancora sperare di arrivare nelle prime cinque posizioni. Serve un cambio di ritmo importante da parte nostra: dobbiamo remare tutti nella stessa direzione se vogliamo riuscirci».

