Il Monte San Giovanni Campano protagonista in questo inizio 2019 nel campionato regionale di Promozione, girone D. La compagine monticiana in cinque gare del 2019 ha già conquistato 12 punti su 15 disponibili vincendo quattro gare e su cinque. Bottino del nuovo anno secondo nel girone solo al Paliano che ha fatto bottino pieno, 15 punti su 15 disponibili con 5 successi in alttrettante gare. Tra i proatgonisti della rinascita della squadra dei co presidenti Mastrantoni e Sigismondi, l'allenatore Fabio Gerli che da alcune settimane ha sostituito Ezio Castellucci. Gerli, ex Anagni che ha contribuito a portare in D, ha vinto appunto quattro gare su cinque sulla panchina dei gialloblù ciociari.Fabio Gerli, 41 anni, in esclusiva al Messaggero spiega il momento magico della sua squadra.«Per quanto riguarda il campionato region ale di Promozione, ne ho vinto uno da calciatore col Veroli ed uno da allenatore con Anagni due stagioni fa. Ora sono al Monte San Giovanni Campano dove sono subentrato a campionato in corso. Per me è un'esperienza nuova, infatti in precedenza non mi era mai capitato di sedermi su una panchina a campionato iniziato- ha spiegato Fabio Gerli- Rispetto alle altre volte cambia che in poco tempo ho dovuto cercare di conoscere tutti i miei ragazzi e capire dove intervenire in una squadra non costruita da me e a mercato chiuso».«Il contesto del girone D di Promozione, non lo trovo molto cambiato rispetto a due anni fa. La differenza è che quest'anno non c'è stata ancora nessuna squadra capace di prendere il largo, segno che il campionato è livellato- ha aggiunto l'allenatore dei monticiani- La squadra indubbiamente era partita con ben altre ambizioni. Dal mio primo giorno di insediamento ho cercato da subito di capire che difficoltà avessero incontrato i ragazzine e cosa li limitasse. Ho cercato di impostare un nuovo tipo di mentalità chiedendo loro la massima disponibilità ed applicazione. Inoltre ho cercato di intervenire sotto il profilo organizzativo, aspetto che mostrava delle lacune.Stiamo lavorando molto ma ancora la strada è lunga perché dobbiamo crescere e migliorare molto per essere a livello delle altre squadre».«Finora abbiamo raggiunto quattro vittorie in 5 gare. Ci siamo imposti di non guardare assolutamente la classifica, affrontando partita dopo partita. Vedremo cosa riusciremo a fare, certo è che avanti a noi abbiamo molte squadre e soprattutto siamo più vicini ai play out che ai play off. Domenica riceveremo il Casalvieri, squadra scorbutica in cerca di punti salvezza- ha incalzato Fabio Gerli- Per la lotta promozione all'Eccellenza, vedo molto bene Paliano composto da grandi giocatori che conosco molto bene e mi meravigliavo di non averli visti da subito in vetta.Mistral e Monte San Biagio in grande ascesa. Ma fare un pronostico è davvero difficilissimo visto che ci sono 7 squadre in pochissimi punti».«Al futuro non voglio pensare- ha concluso Gerli- perché c'è ancora quasi tutti il girone di ritorno e quindi la nostra voglia è quella di fare una buona seconda parte di campionato. Per quanto riguarda la mia carriera da allenatore. Ho inziato alla Piseba dove ho fatto due anni 5° e 3° posto. Poi Alatri per 2 stagioni vincendo il campionato di Prima Categoria con il record di 77 punti allenando anche gli alatrensi in Promozione con un quinto posto finale. Poi Ceccano promozione. Poi Anagni, Prima Categoria, Promozione vinta con il record punti 89 ed Eccellenza vinta.A Ceccano ho allenato solo un mese e poi mi sono dimesso per problemi personali».