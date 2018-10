© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le difese avversarie, ormai, lo temono come Aimone Calì. E Salvatore Nanci, quattro centri da difensore centrale con la maglia del Montespaccato Savoia in nove partite del campionato di Eccellenza, ci scherza su: «Il presidente mi chiama il “Calì della difesa”». E pensare che fino all’inizio di questa stagione, il suo ruolo era stato sempre quello di mediano. «L’infortunio di Guiducci suggerisce a mister Belli di spostarmi sulla linea difensiva. All’inizio ero un po’ scettico, poi mi sono calato volentieri nella parte anche perché sono a disposizione del mister e del gruppo».E in quella posizione, paradossalmente, ha già pareggiato i conti con il suo record personale (quattro reti in serie D quando giocava in Calabria, regione d’origine di Nanci). L’ultimo della serie è stato il pesantissimo gol del momentaneo pari sul campo dell’Unipomezia: poi il “vero” Calì ha segnato il 2-1 in extremis e il Montespaccato Savoia ha firmato il blitz. «Una vittoria frutto dello spirito di gruppo, la terza fondamentale dopo quelle con Cynthia e Real Monterotondo Scalo – osserva Nanci – Siamo andati sotto per un gran gol di Valle nella fase iniziale, poi siamo stati bravi a reagire e a vincere in extremis. L’Unipomezia si è confermata l’ottima squadra che sapevamo, probabilmente non meritava la sconfitta, ma noi non abbiamo rubato nulla e siamo felici di questo risultato».Il Montespaccato Savoia è in testa assieme ad altre tre squadre. «Un girone tosto ed equilibratissimo, sarà fondamentale la continuità per arrivare fino alla fine nelle zone di vertice. Essere primi fa piacere a tutti, ma c’è tanto da lavorare anche se questo primato ce lo siamo meritato con l’impegno e la determinazione messi in campo finora».