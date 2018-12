© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Gerli, 40enne allenatore frusinate è il nuovo tecnico del Monte San Giovanni Campano, formazione ciociara che milita nel campionato regionale di Promozione, girone D. E' stato scelto dalla società dei co presidenti Sigismondi e Mastrantoni per sostituire Ezio Castellucci esonerato domenica scorsa dopo l'ultima sconfitta dei monticiani. La società era partita in estate con ambizioni da primato, ma alcune vicissitudini tra le quali gli addii di due giocatori importanti quali Federico Grillotti e Mattia Perrotti che hanno lasciato i gialloblù dopo poco tempo dall'inizio della stagione, hanno reso il cammino complicato. La squadra si è ritrovata addirittura in zona playout ed a farne le spese è stato l'esperto ormai ex tecnico Ezio Castellucci. Gerli torna in panchina dopo l'esperienza ad Anagni. Nella Città dei Papi era riuscito a vincere gli ultimi tre campionati portando i biancorossi anagnini dalla Prima Categoria alla serie D. Poi subito dopo la fine dello scorso campionato di Eccellenza la seperazione un po' a sorpresa con il Città di Anagni affidato a mister Manolo Liberati.Fabio Gerli era rimasto un tecnico disoccupato, tra i piu' ambiti e vincenti disponibili. C'è stato qualche tentativo di accordo prima con il Real Cassino poi con il Colleferro. M anon se ne è fatto nulla. Ora l'accordo ufficiale con il Monte San Giovanni Campano. Domani alle 15 la presentazione ed il primo allenamento con la nuova squadra.