Monte San Giovanni Campano, esonerato Ezio Castellucci: «Non è andata come doveva»

Ezio Castellucci da qualche minuto non è piu' l'allenatore del Monte San Giovanni Campano, ambiziosa compagine ciociara del campionato regionale di Promozione, girone D. Il decano dei tecnici ciociari, 63 anni, da 33 in panchina è stato esonerato dalla società dei co presidenti Mastrantoni e Sigismondi dopo la sconfitta di oggi per 2-0 sul campo del Monte San Biagio. Il Monte San Giovanni campano partito in estate con ambizioni di poter lottare per il salto di categoria si trova in zona playout con appena 18 punti in 16 gare. Da agosto ha perso giocatori importanti quali Grillotti e soprattutto Mattia Perrotti. Ora il tentativo di dare una scossa con il cambio di allenatore.L'esonero è stato comunicato qualche istante fa al Messaggero dallo stesso Ezio Castellucci, originario di Atina ex tra le altre di Sora, Isolaliri, Cassino vincitore di ben 7 campionati.«Poco fa mi è stato comunicato che non sono piu' l'allenatore del Monte San Giovanni Campano- ha spiegato Ezio Castellucci- Saluto tutti i miei ormai ex calciatori con la certezza che sapranno riprendersi da questo momento di crisi. La notizia mi è stata comunicata dalla società attraverso il ds Ernesto Terra che abbraccio e ringrazio insieme a tutta la società per la possibilità che mi è stata data. Purtroppo a volte le cose non vanno come dovrebbero andare. In questi 33 anni da allenatore è il mio quinto esonero.»Nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo tecnico. Tra i tecnici attualmente liberi e papabili sostituti di Ezio Castellucci circolano i nomi di Fabio Gerli ed Emiliano Adinolfi. Staremo a vedere. Il Monte è deciso a recuperare il terreno perduto.