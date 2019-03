Monte San Biagio, va via il ds Russo

Con un post su Facebook il Monte San Biagio ha annunciato l'interruzione del rapporto lavorativo con il direttore sportivo Carmine Russo. Ecco il comunicato del club: «Con dispiacere devo comunicare che il nostro direttore sportivo Carmine Russo ha dovuto per motivi di lavoro lasciare l'incarico. Abbiamo cercato di trovare una sintesi ma il suo lavoro non permette più di seguire la squadra. La società ringrazia dell'ottimo lavoro profuso e gli augura tutte le fortune per i suoi molteplici impegni lavorativi. Da parte sua Carmine ha ringraziato la società e augurato a tutti gli addetti ai lavori e ai giocatori e staff di conseguire importanti risultati sportivi. Con affetto sincero auguri per tutto Carmine».

Ultimo aggiornamento: 18:27

