Il piccolo centro collinare di Monte San Biagio sta vivendo un sogno dal quale non vuole certo svegliarsi. Un sogno che potrebbe diventare una fantastica realtà, ma, come ripete spesso il tecnico Alessandro La Rocca, bisogna volare bassi e guardare partita dopo partita. La squadra monticellana ormai non è più una rivelazione e, dopo aver sfiorato nella passata stagione l’accesso ai play-off, quest’anno punta al colpo grosso. Il 3-1 inflitto al Roccasecca (terz’ultimo della classe) è figlio di una rimonta impeccabile dopo l’iniziale vantaggio ciociaro. L’ottavo risultato utile consecutivo porta le firme del tandem d’oro offensivo composto dal formiano Fabio Mallozzi, sempre più l’uomo guida dei biancoverdi (12 centri e secondo posto in coabitazione con Vincenzo Zaccaro del Formia) e dal campano Sasà Caiazzo, che seppur arrivato da due mesi si è subito integrato alla perfezione.La prima linea aveva un’assenza illustre, quella dello sperlongano Luca De Simone (out per infortunio) e se anche il gigante d’area Joseph Gesmundo (domenica ha colpito un palo) si comincia a sbloccare, allora le avversarie dovranno prestare particolare attenzione all’agguerritissima formazione monticellana. Se l’attacco segna con un’impressionante continuità, la difesa è il reparto più forte del girone D con 19 gol incassati (20 ne ha subìti lo Sporting Vodice), imperniato su giocatori di notevole esperienza. La sconfitta manca dal 2 dicembre e il terzo posto a quota 39 a due sole lunghezze dalla capolista Pontinia è senza dubbio un risultato incredibile. La tifoseria è in pieno fermento e domenica 10 seguirà in massa la squadra nella difficile trasferta di Paliano, contro la seconda forza del torneo. Un solo punto divide le due compagini, ma sarà molto intrigante seguire la sfida tra il capocannoniere Yuri Fazi, autore di 19 reti e il suo principale inseguitore Fabio Mallozzi.