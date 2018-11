Monte San Biagio, Maddaluna: «È un campionato difficile»

Dopo un avvio stentato in campionato, il Monte San Biagio è ritornato in carreggiata dopo la vittoria sul campo dell'Aurora Vodice Sabaudia per 2-0 e ora si trova al quinto posto in classifica nel torneo di Promozione, girone D. ll presidente biancoverde Alessandro Maddaluna si sofferma sull'ultima gara vinta e manda un messaggio ai suoi calciatori: «Non ho potuto fare a meno di congratularmi con il nostro grande portiere Francesco Frascogna, che domenica scorsa ha effettuato interventi da vero fuoriclasse. Bravo Francesco, continua così, dobbiamo dare continuità alle vittorie per fare un campionato di qualità. Vorrei anche dire, ad onor del vero, che l’Aurora Vodice ha disputato una grande partita e che la loro classifica è bugiarda. Questo campionato è molto difficile e tutte le squadre sono attrezzate per fare buone gare e stare in alto. Noi abbiamo tante gare ancora da disputare, vi voglio concentrati e senza paura. Domenica sarò in tribuna a sostenervi insieme ai tifosi. Sempre insieme e uniti!».

