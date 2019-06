Monte San Biagio, il saluto del presidente a Panella

Un sussulto, un attimo di panico e nostalgia e ho rivisto il film di questi 5 anni insieme a te nel calcio monticellano.Posso dire uno dei giocatori più amati da tutti,tifosi società e staff e poi le tue parole di ieri:Presidente l'anno prossimo non posso più giocare, il lavoro mi prende troppo e senza un allenamento fatto bene rischio brutte figure e metto in difficoltà i miei compagni di gioco Grazie presidente ma finisco qui !!Personalmente non finirò mai di ringraziarti per come hai voluto bene alla società, per come ti ponevi con me al momento di pattuire il tuo rimborso e per come il tuo tempo lo hai regalato in questi 5 anni alla società e tifosi.Mi hai sempre detto presidente fai tu io ci sono!!!! Grande giocatore, uno dei più forti difensori della categoria,un ragazzo di cuore e generoso come nessun altro!!Grazie e ancora grazie Leo idolo dei tifosi e guerriero dell'area di gioco, sentiremo la tua mancanza ma non ti dimenticheremo mai!!!