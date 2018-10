Monte San Biagio, emergenza pareggite acuta

Pareggite acuta per il Monte San Biagio che nelle ultime quattro gare ha portato a casa solo quattro pareggi di fila. Casalvieri, Formia, Roccasecca e Polisportiva Città di Paliano sono le squadre che i ragazzi di Alessandro La Rocca non sono riusciti a battere dopo l'esordio vittorioso in rimonta contro il Real Cassino Colosseo. Quattro pareggi di seguito non sono quattro sconfitte, è vero, ma ciò non può giustificare il fatto che nelle ultime quattro partite i monticellani abbiano collezionato solo quattro punti. La prossima sfida al Caporuscio contro il Pontinia sarà di enorme importanza, per capire se il Monte San Biagio sarà all'altezza per le zone nobili della classifica.

Ultimo aggiornamento: 17:46

