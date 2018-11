Montalto, Rosciani: «Puntiamo alla salvezza»

Il 19 maggio 2018 è una data storica per i colori del Montalto perchè proprio in quel giorno la società entrò nell'olimpo del calcio laziale. Il giovane portiere classe '94 Stefano Rosciani è stato uno dei protagonisti indiscussi di quell'impresa memorabile e oggi difende il Montalto tra i pali. Con tuffi, parate, miracoli e riflessi da numero uno. L'estremo difensore analizza l'inizio di stagione e non solo: «Il gruppo e l’affiatamento tra noi compagni sono senza dubbio le carte vincenti della nostra squadra. Nonostante le difficoltà di inizio stagione ci stiamo tirando fuori e siamo usciti alla grande. Tutto è dovuto alla forza del collettivo. Le aspettative non erano altissime, l’obiettivo è quello di salvarsi. Il lavoro ci ripaga ed è bello raccogliere i risultati sul campo».

