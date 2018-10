Montalto, mister Salipante carica l'ambiente: «Contro il Civitavecchia una gara importante»

Il progetto del Montalto incentrato sulla crescita dei giovani calciatori è destinato a far parlare di sè. Nonostante lo stop interno (2-3) contro la Valle del Tevere che si trova al secondo posto (16 punti) nel girone A di Eccellenza, la squadra viterbese ha dimostrato di potersela giocare fino alla fine. Il tecnico del Montalto Nicola Salipante è comunque soddisfatto per l'impegno profuso in campo dai suoi calciatori che nel prossimo turno sfideranno il Civitavecchia a "La Cavaccia" di Allumiere. Ecco le dichiarazioni del tecnico viterbese sulla prossima sfida: «La classica partita che vale sei punti: il Civitavecchia in questo momento, la classifica parla, è una squadra che lotta nei piani bassi per la salvezza. È una partita importante sia per loro che per noi, consapevoli che sarà una partita che equivale a un derby con punti fondamentali per tutti e due».

Ultimo aggiornamento: 19:33

