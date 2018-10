Montalto, Fraschetti: «Siamo un gruppo fantastico»

Il Montalto, nella nona giornata del campionato di Eccellenza, ha avuto la meglio sul Civitavecchia per 2-0 lontanto dalle mura amiche. Uno dei protagonisti del match è stato Flaviano Fraschetti che ha siglato il primo goal con la sua nuova casacca nel giorno del suo compleanno e ha permesso alla squadra di ottenere tre punti importanti in un derby. Il giocatore commenta il match: «Abbiamo iniziato questa avventura con un calendario difficile incontrando subito le big del campionato: tutti insieme siamo un gruppo fantastico, ci siamo impegnati e nelle partite importanti per la classifica abbiamo detto la nostra. Mi sto trovando benissimo con tutti. La partita con il Civitavecchia era fondamentale, siamo scesi in campo tutti con la testa giusta, in più era la mia festa e non potevo farmi miglior regalo: ho cercato il gol e l’ho trovato».

Ultimo aggiornamento: 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA