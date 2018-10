© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella 5^ giornata del massimo campionato regionale laziale, ovvero l'Eccellenza, balza subito agli occhi la battuta d'arresto della capolista Astrea. I ministeriali escono ridimensionati dopo la sconfitta a Genzano ad opera del Cynthia dell'ex mister Rughetti, che rilancia le ambizioni d'alta classifica di uno dei club piu' titolati nel panorama dilettantistico laziale. Comunque il club di Casal del Marmo resta ancora saldo in vetta, anche se gli inseguitori oramai seguono ad una sola incollatura.La Nuova Florida di mister Bussone viola la tana del neopromosso Villalba OM, la corazzata ospite passa con forza su un terreno insidioso. Segnale che fino al termine sara difficile eslcudere i ragazzi di Marcucci dal novero delle favorite al successo finale del girone.Con un roboante 5-0, fa squillare le sue trombe l'Unipomezia del patron Valle. Per il malcapitato undici del Citta' di Palombara targato Lauretti, la conferma che ci sarà da soffrire. Il campionato è lungo e c'è tempo per correre ai ripari, ma intanto questi risultati non aiutano di certo. Parziale sorpresa in questa stagione, dopo aver usufruito del ripescaggio nella stagione sportiva passata, è il Real Monterotondo Scalo, che regola all'inglese (2-0) il Montalto, costruito dal direttore Iannicelli per raggiungere l'obiettivo salvezza, ma non sarà un traguardo facile da raggiungere per il Barone Rosso. Di contro, gongola il club di via Salaria installatosi nelle zone nobili della classifica per la sorpresa di tanti. Lo Scalo va meglio dell'altra squadra eretina, l'Eretum che nel big-match di giornata esce fuori con il segno X (1-1) dalla gara con la Valle del Tevere che commenti descrivono come assai equilibrata e nella quale ha prevalso la paura di non perdere.A ridosso dell'alta classifica s'insedia il temibile Montespaccato, club della periferia romana ma rinforzato dalla vigoria dell'Ipab Asilo Savoia. Con il bomber Aimone Calì sempre in evidenza, il Monte strapazza il quotato Campus Eur di Scarfini con una sorprendente cinquina (5-0). Chissà che lo "schiaffo" non faccia bene al club romano di ponte Marconi.Altra parziale sorpresa è la nobile decaduta Almas Roma, la quale orfana del goleador Colasanti (volato oltreoceano a giocare negli States) e con mister Manciocchi sul sedile di comando, ha tirato fuori le unghie impattando a Pietralata (3-3) contro i terribili Pandolfi-boys del Casal Barriera targato Bricofer e sostenuti da una tifoseria tra le piu' vivaci della regione. Da segnalare il primo successo del rinnovato Atletico Vescovio trainato dal suo mentore Ermanno Pansa, fautore di un vero calcio popolare nell'entourage romano, che si impone sul malcapitato Ronciglione con il minimo scarto (1-0).Per i club viterbesi quest'anno sarà un campionato assai irto di difficoltà e come per il Montalto, anche per il Ronciglione ci sarà da soffrire fino a maggio e, magari, apportare qualche correzione in corsa. A Civitavecchia, invece, squilla l'araldo nerazzurro per la tripletta della compagine neroazzurra targata Vittorini&Vittorini. Un successo che consente di scavalcare in classifica i volenterosi ospiti dello Sporting Genzano guidati da mister Salerno. Anche la quinta giornata, dopo i novanta di gioco, conferma l'impressione che anche in questa stagione il campionato appare avvincente in ogni suo aspetto, senza particolari fughe in avanti e ciò renderà fino all'ultima giornata equilibrato questo raggruppamento.