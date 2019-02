Il recupero nel girone A del campionato di Eccellenza Cynthia - Montalto di Castro non si giocherà. La squadra viterbese ha deciso di " disertare" la gara in programma oggi a Genzano per mancanza di giocatori. Il presidente Francesco Moretti insieme al tecnico Pera, non sono stati in grado di radunare un gruppo sufficente di giocatori poichè molti sono impegnati nella studio e nel lavoro, altri a quanto sembra hanno già abbandonato.

Per i bianconeri in arrivo oltre il 3-0 a tavolino anche in un punto di penalizzazione in classifica.

In pratica dopo l'Almas è in arrivo una seconda retrocessione con largo anticipo e con il Palombara che già si è ritirato ci si avvia verso un finale di stagione che, dovrebbe far meditare tutti. Soprattuto quelli che sognano ad inizio stagione.





