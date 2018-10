© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci punti in nove gare sono il bottino incassato dal Montalto di Castro nel girone A di Eccellenza. Tre vittorie di cui l’ultima nel derby contro il Civitavecchia per 2-0 (reti di Rodriguez e Fraschetti) , un pari e cinque sconfitte, dodici gol segnati e quattordici subiti è quello che per ora è scritto sul biglietto da visita della formazione gialloblù. I migliori realizzatori sono due “ stranieri”: l’argentino Rodriguez (passato in serie D con la Flaminia Civita Castellana) con cinque reti e il senegalese Cissè con quattro. Domenica c’è stato il giro di boa del girone d’andata e pertanto è arrivato il momento di poter fare un primo bilancio.«Forse avremmo meritato qualche punto in più – dice il diesse Bernardo Iannicelli mentre viaggia con lo scooter per Civitavecchia – nonostante abbiamo incontrato tutte le squadre posizionate a sinistra della classifica. Nei prossimi turni affronteremo invece squadre alla nostra portata e pertanto la classifica può solo che migliorare. Il nostro obiettivo resta la salvezza questo deve essere chiaro».A guidare la squadra è stato chiamato in estate Nicola Salipante, anche lui esordiente in categoria, dopo aver fatto la gavetta in Toscana e con il Santa Marinella. «Diciamo - ha detto l'allenatore civitavecchiese - che è stato un inizio difficile, anche perchè la squadra è composta da tanti giovani e il calendario è stato tutto in salita. Con il passare delle giornate ci siamo adeguati al campionato, si è creato un buon gruppo ora c'è la giochiamo con tutti, senza perdere d'occhio la quota salvezza».Domenica il Montalto ospita il Casal Barriera. « Vale sempre lo stesso discorso - ha concluso Iannicelli - occore vincere per arrivare quanto prima alla salvezza»