Chiamarla sorpresa è dir poco. L'ultima in classifica, il Montalto, batte l'Unipomezia. Come dire, Davide uccide Golia in un remake di storia che puntalmente torna d'attualità. E' stato Cissè, ex Valle del Tevere, a "giustiziare" quella che viene da tutti considerata la corazzata del girone A, ovvero l'Unipomezia che, anche quest'anno, trova grandi difficoltà a far valere le proprie doti tecniche. Per i ragazzi di Baiocco (scricchiola la sua panchina?) è la seconda sconfitta in otto gare, troppe per non far suonare l'allarme crisi nel club pometino, già contestato dai suoi tifosi dopo la sconfitta nel derby (die due settimane fa...) sul campo della Nuova Florida.

