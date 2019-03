Montalto, classifica sempre più complicata

Il Montalto si trova al penultimo posto nel campionato di Eccellenza, girone A. La squadra ha collezionato 20 punti frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 16 sconfitte. Inoltre il Montalto ha collezionato 23 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 44 volte (terza peggior difesa del campionato). Nell'ultimo turno di campioanto il Montalto ha perso in casa per 3-0 contro il Civitavecchia che staziona al terz'ultimo posto in graduatoria. Nel prossimo turno del torneo il Montalto sfida in trasferta il Bricofer Casal Barriera (12esimo posto).

Ultimo aggiornamento: 20:42

